TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA İLGİNÇ CEZA!

Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da koltuklara ayakkabılarıyla bastığı tespit edilen taraftara, koltuk silme cezası verdi.

Bordo mavili yönetim, taraftarı koltuk numarasından tespit etti. Trabzonspor, ceza olarak taraftardan koltukları silmesini istedi.

Kimliği belirtilmeyen taraftar, Medical Park Arena'da yaklaşık 5 bin koltuğu temizledi.

Bordo mavili taraftar paylaştığı mesajda "Verdiğimiz biletler bu koltukları almaz, bunlar hepimizin malı. Kulübe sahip çıkalım. Trabzonspor hepimizin." ifadelerini kullandı.

Bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor, altına da şu esprili yorumu ekledi. "Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını!" ifadelerine yer verdi.

Olay üzerine kulüp başkanı Muharrem Usta'dan da bir açıklama geldi.

Usta, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu bir kamu spotu. Ne demiştik. Hepimizin eğitimi için spor bir araçtır. Hele ki bunu kulübümüz yapıyorsa, ne mutlu bizlere" dedi.