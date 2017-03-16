29 YIL SONRA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) başkanlığına Madagaskarlı Ahmed Ahmed seçildi.

CAF'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Ahmed'in 20'ye karşı 34 oyla, 29 yıldan bu yana başkanlık görevini yürüten Kamerunlu Issa Hayatou'yu geçerek bu göreve seçildiği bildirildi.

CAF başkanlığını 2017-2021 yıllarında yapacak olan Ahmed, seçim sonuçlarını tatlı bir zafer olarak nitelendirerek, "Yıllarca çok çalıştığınızda başarılı olursunuz. Seçimi kazanmak mükemmel bir duygu." ifadelerini kullandı.