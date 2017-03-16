ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ, YAMALI VE CEYLAN'I ZİYARET ETTİ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı’yı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ı ziyaret ettiler.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı’yı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ı ziyaret ettiler.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Mustafa Nedim Yamalı’ya kulübün durumu hakkında bilgi aktaran Başkan Mehmet Yiğiner, Yamalı’dan Ankaragücü’nün ekonomik sorunlardan kurtulup rahat bir nefes alabilmesi için destek olmasını istedi.

Göreve geldiği günden bu güne geçen sürede gerçekleştirilen geçmişe yönelik ödenen FİFA dosyaları, futbol ailesine olan borçlar, kulübün genel giderleri ve hedefleri hakkındaki bilgileri Nedim Yamalı ile paylaşan Başkan Mehmet Yiğiner, ”Hiçbir geliri olmayan ve ciddi bir borç yükü altında olan kulübümüzü yaşatabilme ve aydınlık günlere kavuşturabilme adına Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte samimi bir gayretle çalışıyoruz. Allaha şükür gelinen noktada borçların büyük bir kısmını ödedik. Bunun yanında yarışmacı bir takım kurarak emin adımlarla PTT 1’İinciİ Lige doğru ilerliyoruz. Son aylarda üst üste gelen borç taksitlerini ödemekte ve cari giderlerimizi karşılamakta zorlanıyoruz. Ciddi anlamda ekonomik desteğe ve acil can suyuna ihtiyacımız var” dedi.

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Hep birlikte hareket ederek sorunların daha kısa sürede çözüleceğini sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Yiğiner, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"İktidar Partisi İl Başkanı olarak sizden destek istiyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve sizlerin öncülüğünde bir araya gelir sorunları masaya yatırıp kaynak oluşturabilirsek kısa sürede arzu edilen başarıya ulaşırız. Ankaragücü halkın takımı ve halk Ankaragücü2nün başarısıyla mutlu oluyor."

Başkan Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, ”Çalışmalarınızı ve maçlarınızı yakından takip ediyorum. Bu sezon iyi gidiyorsunuz, inşallah sezon sonunda ipi göğüsleyerek şampiyon olursunuz” dedi.

Ankaragücü’nün çok büyük bir taraftar kitlesine sahip köklü bir kulüp olduğunu söyleyen Başkan Yamalı, ”Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ankara Milletvekillerimiz, Bakanlarımız ve Belediye Başkanlarımızla görüşerek hep birlikte neler yapabiliriz bunun çözümünü bulmalıyız. İnşallah el ele vererek Ankaragücü’ne destek olup, eski günlerine kavuşmasına katkı yaparız” dedi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise yaptığı konuşmada, ”Ankaragücü için Ankara Milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu konu da temaslara ve girişimlere başladık. Ben hem Ankara kökenli hem de doğuştan Ankaragüçlü bir vekil olarak sorunların çözümü noktasında yapılması gereken ne varsa yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi

Başkan Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı’ya isminin yazılı olduğu forma ve atkı hediye ettiler. Nevzat Ceylan ve Mustafa Nedim Yamalı’yı maça davet eden Başkan Yiğiner ve Yönetim kurulu, çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyareti sonlandırdılar.