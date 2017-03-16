Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı
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OSMANLISPOR 2 EKSİKLE ÇALIŞTI

Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı

Osmanlıspor, Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

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Osmanlıspor, Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Başkent ekibi, hazırlıklarını devam ettirdi.

1,5 saat süren antrenmana soğuk algınlığı bulunan Aykut Demir ve tedavisi devam eden Ndiaye katılmadı.

Mustafa Reşit Akçay yönetimdeki antrenmana, Mor-Sarılı oyuncular, salonda core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı.

Daha sonra antrenman sahasında koordinasyona yönelik iki takım halinde elle maç ve kafada top sektirme oyunu oynayan oyuncular, dar alanda 7’ye 3 top kapma oyununa geçti.

Günün tek antrenmanı şut ve gol organizasyonlarıyla son buldu.

Osmanlıspor, yarın (Cuma) yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ve havayoluyla İstanbul’a geçecek.    

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