Gençlerbirliği'nden Vali Topaca'ya ziyaret
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN VALİ TOPACA'YA ZİYARET

Gençlerbirliği'nden Vali Topaca'ya ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Topaca’ya adının yazılı olduğu formanın hediye edildiği ziyarette, Topaca Gençlerbirliği’ni takip ettiklerini belirterek başarı dileklerinde bulundu.

Ayrıca Topaca, Başkan Murat Cavcav ve Yönetim Kurulumuza da yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette Ankara sporunun sorunlarına değinilirken , sorunlara karşı bundan sonraki süreçte de uyumlu çalışmalara devam edileceği mesajı verildi.

Murat Cavcav, Vali Ercan Topaca’yı Ankara’daki Gençlerbirliği maçlarına davet ederken, Topaca da zaman zaman maçlara geldiğini, bundan sonraki maçlarda da fırsat buldukça 19 Mayıs Stadı’nda Gençlerbirliği’ni desteklemeye geleceğini söyledi.
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