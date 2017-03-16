2. Lig'de haftanın hakemleri
﻿
Site İçi Arama
﻿

2. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

2. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

1876 Okunma

Spor Toto 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 19 Mart Pazar günü oynanacak 2. Lig maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Beyaz Grup

14.30 Kahramanmaraşspor-Ofspor: Adem Sarıtaş

14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor: Celal Bayraklı

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Levent Balcı

15.00 Hacettepe-Kocaeli Birlikspor: Hasan Avcı

15.00 Zonguldak Kömürspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

15.00 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: Bilal Köseoğlu

15.00 İstanbulspor-Keçiörengücü: Oktay Taş

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Anadolu Üsküdar 1908: Özgüç Türkalp

15.00 Pendikspor-Sivas Belediyespor: Tolga Kadaz

Kırmızı Grup

14.30 1461 Trabzon-MKE Ankaragücü: Erkan Engin

14.30 Gümüşhanespor-İnegölspor: Çağdaş Altay

15.00 Sarıyer-Aydınspor 1923: Ali Karatutlu

15.00 Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

15.00 Menemen Belediyespor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan

15.00 Tokatspor-Karşıyaka: Şeref Taştan

15.00 Niğde Belediyespor-Kırklarelispor: Serkan Ergün

15.00 BUGSAŞ Spor-Kastamonuspor 1966: Alper Çetin

15.00 Etimesgut Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: Ali Zağlı
Ankaragücü yönetimi, Yamalı ve Ceylan'ı ziyaret etti
Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı
Gençlerbirliği'nden Vali Topaca'ya ziyaret
Klasspor mikrofonu lider takımın taraftarında...
8
Melih Gökçek'ten şartlı destek...
Levent Kale: "Bu taraftarın önünde herkes oynamak ister"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿