2. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 19 Mart Pazar günü oynanacak 2. Lig maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
14.30 Kahramanmaraşspor-Ofspor: Adem Sarıtaş
14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor: Celal Bayraklı
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Levent Balcı
15.00 Hacettepe-Kocaeli Birlikspor: Hasan Avcı
15.00 Zonguldak Kömürspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
15.00 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: Bilal Köseoğlu
15.00 İstanbulspor-Keçiörengücü: Oktay Taş
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Anadolu Üsküdar 1908: Özgüç Türkalp
15.00 Pendikspor-Sivas Belediyespor: Tolga Kadaz
Kırmızı Grup
14.30 1461 Trabzon-MKE Ankaragücü: Erkan Engin
14.30 Gümüşhanespor-İnegölspor: Çağdaş Altay
15.00 Sarıyer-Aydınspor 1923: Ali Karatutlu
15.00 Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
15.00 Menemen Belediyespor-Tuzlaspor: Murat Erdoğan
15.00 Tokatspor-Karşıyaka: Şeref Taştan
15.00 Niğde Belediyespor-Kırklarelispor: Serkan Ergün
15.00 BUGSAŞ Spor-Kastamonuspor 1966: Alper Çetin
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: Ali Zağlı