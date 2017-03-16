FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 32. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde Cuma günü 32. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 31 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 3 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı ilk mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından aldı. Son hafta mücadelesinde rakibine deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda, bu sefer ilk haftada yine dış sahada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2'lik yenilgi aldı. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı da ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin ligdeki toplam 89 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 33 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi.

Fenerbahçe evinde puan kaybetmedi

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 15 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki tüm maçları kazandı, 47 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini 4-2, 3-2 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.