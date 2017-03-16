1. LİG'DE 25. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

TFF 1. Lig'de 25. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor.
Ligde 25. haftanın açılış maçında Bornova Stadı'nda yarın saat 18.30'da Altınordu ile Samsunspor karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 25. haftasının maç programı şöyle:
17 Mart Cuma:
18.30 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk)
16.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
18.30 Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep Arena)
13.00 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Şanlıurfaspor-Sivasspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Göztepe (Yeni Eskişehir)