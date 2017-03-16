SÜPER LİG'DE 25. HAFTA BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçına da sahne olacak Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)
19 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)