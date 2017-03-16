Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA BAŞLIYOR

Süper Lig'de 25. hafta başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor Cuma günü karşı karşıya gelecek.

1362 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçına da sahne olacak Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

19 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
Ankaragücü yönetimi, Yamalı ve Ceylan'ı ziyaret etti
Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı
Gençlerbirliği'nden Vali Topaca'ya ziyaret
Klasspor mikrofonu lider takımın taraftarında...
8
Melih Gökçek'ten şartlı destek...
Levent Kale: "Bu taraftarın önünde herkes oynamak ister"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿