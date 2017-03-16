KLASSPOR MİKROFONU LİDER TAKIMIN TARAFTARINDA...

Ankaragücü- Etimesgut Belediyespor maçı ardından yapılan ve sabah 6'da işlenmesi biten videolu haberlerin hepsi sizlerle...

Ankaragücü, Etimesgut Belediyespor’u Erhan Şentürk’ün penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek ligin bitmesine 7 hafta kala liderliğe yükseldi.

Bu kritik karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Aladdin Demirözü, Etimesgut Belediyespor Sportif Direktörü ve Ankaragücü'nün eski kalecisi Yılmaz Bal, Ankaragücü’nün oyuncuları Erhan Şentürk, Muhammed Gönülaçar, Emektar isim Musa Cimilli ve Ankaragücü'nün eski golcülerinden Levent Kale'den Klasspor olarak videolu açıklamalar aldık ve sizlerle paylaştık.

Bu haberlerin yanı sıra 94 Ankaragüçlü taraftardan alınan videolu röportajın işlenmesi ve açıklamaların haber metnine çevrilmesi, saat 06.00’ya kadar sürdü.

Ankaragücü, zor bir maçın ardından liderliğe ulaştı, biz de zor bir gecenin ardından iyi bir çalışma ürününü ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.

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