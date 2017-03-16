MELİH GÖKÇEK'TEN ŞARTLI DESTEK...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada, “ Ankaragücü’ne maddi destekte bulunan tek belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada, “ Ankaragücü’ne maddi destekte bulunan tek belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

“Önerge, tamamıyla siyasiydi”

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ankaragücü üzerine verilen önergenin, siyasi olduğunu ve bu yüzden ret edildiğini açıklayan Melih Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şimdiye kadar Ankaragücü’ne yardımla ilgili tek önerge vermeyen CHP ve MHP grubu bu haftaki Meclisimizde 5 milyon yardım önergesi verdiler. Önerge tamamıyla siyasi idi. Yardım kararı çıkarsa kendileri çıkartmış, çıkmazsa AK Parti engellemiş olacaktı. Meclis Başkanvekilimiz karşı teklifle oyunu bozdu. CHP'li Çankaya ve Yenimahalle, MHP'li Etimesgut ve Polatlı ilçe belediyeleri Ankaragücü’ne birer milyon verirse Büyükşehir’de 5 milyon verecekti. Şu ana kadar Ankaragücü’ne tek para veren belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Toplam 5 milyon TL” dedi.

“Ankaragücü’nün şampiyonluğuna destek olunmalı”

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin bitmesine 7 hafta kala liderliğe yükselen Ankaragücü’nün şampiyon olması için destek olunmalı diyen Gökçek, “Biz Ankaragücü konusunun siyasi konu olmasına kesinlikle karşıyız. Ankaragücü'ne uzatılan ellerin samimi olması lazım. Şimdi bütün belediyeler önümüzdeki ay belediye meclislerinden karar çıkartmalı. Ankaragücü'nün şampiyonluğuna destek olunmalı.” diye konuştu.