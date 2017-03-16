LEVENT KALE: "BU TARAFTARIN ÖNÜNDE HERKES OYNAMAK İSTER"

Klasspor mikrofonlarına konuşan taraftarların sevdiği isim Levent Kale, “Bu taraftarın önünde herkes oynamak ister” dedi.

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Ankaragücü’nün eski golcüsü Levent Kale, Etimesgut Belediyespor ile yapılan karşılaşmayı taraftarlarla birlikte izledi. Maç sonunda Klasspor mikrofonlarına konuşan taraftarların sevdiği isim Levent Kale, “Bu taraftarın önünde herkes oynamak ister” dedi.

Ankaragücü’nü yenmesi gerektiği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmasını bildiğini belirten Levent Kale, “Maçı maraton tribününde izledim. Mükemmel bir karşılaşma oldu, taraftarlar şahaneydi. Gümüşhane’nin puan kaybetmesİ sonrasında Ankaragücü’nün yenmesi şart olan bir maçtı. Gol biraz geç geldi ama iyi bir galibiyet alınmış oldu. Ankaragücü, umarım bugünden sonra puan farkını açar ve sezon sonunda arzuladığı şampiyonluğa ulaşır. İnşallah daha da iyi olur.” dedi.

Ankaragücü taraftarlarına karşı oynadığı dönemlere özlem duyduğunu ifade eden Levent, “Böylesine tribünlerin önünde herkes oynamak ister. Bu tip anları geçmiş senelerde burada yaşadım. O dönemlere tabiki özlem duyuyorum.” diye konuştu.

Ankaragücü maçlarına uzun yıllardır geldiğini belirten Levent, “Futbola Ankaragücü’nde başladım. 1998 yılında Ankaragücü’nün yıldız takımında futbola ilk adımımı attım. O zamandan beri Ankaragücü’nün maçlarına gelirim. Ankaragüçlülüğüm o dönemle başlar.” şeklinde konuştu.

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