HASAN KARTAL VE YILMAZ BAL'IN AÇIKLAMALARI

Etimesgut Belediyespor, Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu. Bu maç öncesinde Başkan Hasan Kartal ve karşılaşma sonrasında Sportif Direktör Yılmaz Bal, Klasspor’a özel açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediyespor, Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu. Bu maç öncesinde Başkan Hasan Kartal ve karşılaşma sonrasında Sportif Direktör Yılmaz Bal, Klasspor’a özel açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal: “Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkmasını isteriz”

Ankaragücü ile yapılan maç öncesinde konuşan Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, “Ankaragücü, Süper Lig’den düşen bir kulüp, geri oralara çıkmasını isteriz. Netice itibariyle bize güvenen 650 bin nüfuslu Etimesgut ve 5 milyon nüfuslu Ankara var. Onların güvenini sarsmayacağız ve bu maça, “güzel oynayan, kazansın” düşüncesiyle başlayacağız. “ dedi.

Yılmaz Bal: “Duygusal bir maç oldu”

Ankaragücü karşılaşmasının kendisi için duygusal anlar içerdiğini anlatan Sportif Direktör Yılmaz Bal, “Ankaragücü’nde 8 senem geçti. Ankaragücü’nün ben de ayrı bir yeri var. Benim için duygusal bir maç oldu. Yaşadığım anları anlatmak için kelimeler yetmez. Elimizde büyüyen Etimesgut ve hayatımızın geçtiği Ankaragücü karşılaştı. Güzel bir maç oldu. Muhteşem bir taraftar önünde bir karşılaşma oynandı. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum, istedikleri hedefe ulaşacaklarını düşünüyorum. “ dedi.

Etimesgut’un şaibelere yer vermeden bir mücadeleyi sahaya yansıttığını belirten Bal, “İki hafta önce Bugsaş ile oynadık ve kazandık. Bu hafta da Ankaragücü ile derbi maçına çıktık. Olumlu bir futbol anlayışını sahaya yansıttık. Herkes gördü ki, Etimesgut Belediyespor hiçbir şaibeye yer vermeden 94 dakika mücadelesini verdi. Ortada bir maçtı, hak eden taraf bir parça Ankaragücü’ydü. Ankaragücü, tecrübesi ve deneyimi ile galibiyete ulaştı. “ diye konuştu.

Etimesgut’un Play-off hedefinin sorulması üzerine konuşan Bal, “Ankaragücü karşısında galibiyete uzansaydık hedef anlamında da daha farklı olurdu. Hafta sonu Erciyes maçının ardından daha farklı konuşabilirdik. Bugünkü mağlubiyet, ilk 5 hedefimizi zora soktu.” ifadelerini kullandı.

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