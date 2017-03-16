ANKARAGÜCÜ - ETİMESGUT MAÇI SONRASI OYUNCULAR

Ankaragücü'nde oyunculardan Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk ve emektar isim Musa Cimilli, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

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Ankaragücü’nün kendi evinde ağırladığı karşılaşmada, Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmanın ardından oyunculardan Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk ve emektar isim Musa Cimilli, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Muhammed Gönülaçar: “Kenetlendik, başaracağız”

İyi bir kenetlenme içerisinde olduklarını belirten Muhammed Gönülaçar, “İlk yarıda çok pozisyona girdik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Mücadeleyi hiçbir an elden bırakmadık. Dün olduğu gibi bugün de taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bu bizim için aşırı bir güç kaynağı oluyor. Taraftarı, yöneticisi ve futbolcusu birleşti ve iyi bir takım olduk. Bu sene şampiyonluğu, bu camiaya yaşatacağız İnşallah. Kenetlendik, başaracağız. “ dedi.

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Erhan Şentürk: “Daha farklı kazanabilirdik”

Attığı penaltı golüyle galibiyeti getiren Erhan Şentürk, “Öğlen saatlerinde Gümüşhane’nin puan kaybetmesiyle liderlik şansını ele çevirmiştik. Bu bilinç ile Etimesgut karşısına çıktık. Bu durum da bizi, biraz telaşa soktu. Maçı çok isteyince böyle olumsuzluklar olabiliyor. Yendiğimiz an itibariyle şampiyonluk şansımızı yüzde 50-60’ya çıkaracağımızı bildiğimiz bir maçtan, beraberlik ile ayrılmak istemiyorduk ve kazanmasını bildik. Daha farklı da kazanabilirdik, bazı anlar strese yenik düştük. Bugünden sonra liderliği vermeden sezonun bitmesine son 2 hafta kala şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. “ dedi.

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Unutamayacağı bir maça şahit olduğunu söyleyen Erhan, “Şampiyon Ligi’nde oynadım, Diyarbakır ve Rize’de oynadığım dönemde de Süper Lige çıkmıştık ama Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda Ankaragücü taraftarlarının ortaya çıkarmış olduğu bu atmosferi hiçbir yerde görmedim. Kariyerim boyunca unutamayacağım maçlardan birine şahit oldum. “ diye konuştu.

Emektar Musa Cimilli: “Anlatılmaz, yaşanır”

Ankaragücü’nün emektar ismi Musa Cimilli, “36 senedir Ankaragücü’nde malzemecilik yapıyorum. Bugünkü atmosferi, daha önce hiç görmemiştim. Bunu yaşamak, çok güzel bir duygu. Anlatılmaz, yaşanır. Bugünden sonra geri dönüşü yok. Ankaragücü şampiyon olacak. “ dedi.

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