İSMET TAŞDEMİR VE ALADDİN DEMİRÖZÜ MAÇ SONUNDA NE DEDİ?

Ankaragücü’nün Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenerek liderliğe ulaştığı maçın sonrasında Teknik Direktörler İsmet Taşdemir ve Aladdin Demirözü, açıklamalarda bulundu.

İLİŞKİLİ HABER Ve Ankaragücü lider...

Ankaragücü’nün Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenerek liderliğe ulaştığı maçın sonrasında Teknik Direktörler İsmet Taşdemir ve Aladdin Demirözü, açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir: “Maç maç düşünmek zorundayız”

Maçı çok farklı kazanabileceklerini ancak pozisyonları cömertçe harcadıklarını belirten Taşdemir, “Rakibimiz Gümüşhanespor’un puan kaybetmesi hem iyi oldu hem de üzerimizde ciddi bir baskı oluşturdu. Zaman zaman çok acele oynadık, bu durum da pozisyonları cömertçe harcamamıza sebep oldu. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtan 1-0’lık skorla ayrıldık. İlk ve ikinci yarıda sayısız pozisyonlarımız vardı. Ki bu saatten sonra farklı galibiyetlerden ziyade 3 puan önemlidir. Bugün de buna ulaştık, yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Maçı çevirecek hamle güçlerine sahip olduklarını söyleyen Taşdemir, “Bizim kenarda hamle gücümüz var. Geçen hafta oyuna Enes’i alarak maçı çevirmiştik, bu maçta da Hurşit’in oyuna girmesiyle maçı aldık. Pozisyonları ilk yarıda değerlendirseydik hamle yapmaya da gerek kalmayabilirdi. Oyun olarak iyiyiz, bu konuda bir sıkıntı yok. “ şeklinde konuştu.

Şampiyonluk için maç maç düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Taşdemir, “Sezon başında ve devre arasında belli bir puan dilimini kendimize hedef koymuştuk ama bugünden sonra maç maç düşünmek zorundayız. Ki kalan 7 haftalık bölümde, olması gereken de o.” diye konuştu.

Golcü oyuncu Muharrem Ozan’ın sağlık durumunun sorulması üzerine Taşdemir, “Muharrem Ozan, önümüzdeki maçta da bizimle olamayacak. Önümüzde hafta çalışmalara başlayacak. En kısa sürede aramızda olacağını düşünüyorum.” dedi.

İLİŞKİLİ HABER Mehmet Yiğiner: "Fırsat ayağımıza geldi, destek de gelmeli"

Aladdin Demirözü: “Güzel bir Ankara gecesi”

İyi bir mücadelenin olduğu bir maçı izlediklerini belirten Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Aladdin Demirözü, “Güzel bir Ankara gecesi oldu. Mücadelede bu oranda güzeldi. Bugün mağlup olalım düşüncesiyle sahaya çıkmadık ama Ankaragücü bizi yenmeyi becerdi. Ankaragücü takımını ve teknik heyetini kutluyorum. Yolları açık olsun. “ dedi.

Kısa sürede farklı motivasyonların olacağı maçları oynayacaklarını belirten Demirözü, “Bugün en az 1 puan alabilirdik, yediğimiz penaltı golüyle mağlup olduk. Bugün iyi bir skor alsaydık gelecek haftalar öncesi yukarılar için ümitlenebilirdik. Bugünkü mağlubiyetin ardından sıralamadaki en iyi yere doğru çıkmanın peşinde olacağız. 4 gün içinde motivasyonu değişik 2 maç oynamış olacağız. Lider Ankaragücü ile oynadık, hafta sonu da ligin sonuncusu Erciyesspor ile oynayacağız. Farklı bir durum ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Bugün maçın keyfini çıkaran tarafın Ankaragücü olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Birçok futbolcumuz böyle bir atmosferde oynamamıştı, ben de onlara, ‘futbolcu dediğin böyle atmosferde oynar. Çıkın ve keyfini çıkarın. Futbolun doğrularını sergileyin’ dedim. Biz iyi oynadık ama keyif yaşayan taraf Ankaragücü oldu. “ dedi.

HABER VİDEOSU TIKLA - İZLE