MEHMET YİĞİNER: "FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ, DESTEK DE GELMELİ"

Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup 27.hafta maçında 19 Mayıs Stadı’nda Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturan Ankaragücü’nde büyük coşku hakim. Maç sonu görüşlerini aldığımız Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner takımına ve taraftarına övgüler düzdü.

Yiğiner, “Yine bugünün galibi bana göre geçen pazar günkü gibi taraftarlarımız oldu. Stadı doldurdular. Statta yer kalmadı, bilet kalmadı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Çok güzel mücadele ediyorlar. Bir topa 2-3 kişi basıyorlar, pres yapıyorlar, rakiplere 4-5 haftadır oynayacak alan bırakmadılar. Her şey çok güzel. Şehirde bir birlik ve beraberlik oluştu. O da bizim için çok güzel. Ankaragücü yürüdüğü zaman şehir arkasından koşuyor, koşmaya devam da edecek” dedi.

“Şampiyonluğa ulaşacağız”

Taraftarın coşkusu ile ilgili konuşan Başkan Yiğiner, “Taraftar şampiyonluk havasına girdi. Ama biz daha şampiyonluk havasına giremedik. Daha 7 tane final maçımız var. Dolayısıyla biz rehavete kapılmayacağız. Her galibiyetimizden sonra daha fazla çalışacağız. Daha fazla emek vereceğiz. Ne kadar çok emek verirsek, o kadar çok sahada rahat ederiz. Bunun bilincindeyiz. Futbolcularımızda bunun bilincinde. Herkes bu havaya girmiş durumda ama kesinlikle iyi çalışıyoruz. Ekip olarak da iyi çalışıyoruz. Taraftarlarımız sağolsun, Allah razı olsun takımı hiç yalnız bırakmıyorlar. Bir de şehirde sahip çıkıyor. Güzel olaylar oluyor. Şehri dolaştığımız zaman, şehrin her yerinde Ankaragücü ile ilgili destek pankartları asıldı. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. İnşallah bu süreçte bize de ekonomik olarak destek gelir sıkıntısız bir sezonu bitiririz diye düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışıp şampiyonluğa ulaşacağız. İnşallah o sene bu sene olacak” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi’nden yardım gelecektir”

Puan silme ile ilgili de konuşan Başkan Yiğiner, “Bochum kulübünden, “Bay Yiğiner” diye yazıp bir mektup göndermişler. 4 aydır FİFA taksitlerimizi ödeyemedik. Zannedersem CHP ve MHP grubu bir önerge vermiş. Zannedersen siyasi bir polemik oluştu orada. Buna da bir şey diyemeyiz. Bizim siyasetten ziyade acil paraya ihtiyacımız var. Yani ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Bizim derdimiz o. Dolayısıyla şu an oradan bir şey çıkmadı ama biz bu işleri takip etmek durumdayız. Allah korusun -6 puan bizim bütün planımızı bozar. Şehire yazık olur. Burada eğer 20 binin üzerinde taraftar varsa, düşünün ki yüzbinlerce insan Ankaragücü’nün şampiyon olmasını bu ligden kurtulmasını istiyor. Şehri yönetenler bu şehirde siyaset yapanlar yüzbinlerce insanı göz ardı etmemesi lazım. Biz polemiklerin içine girersek bu işin içinden çıkamayız. Ama inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız kendine yakışanı yapar. Onun da kapısını çalacağız. O da destek olduğu zaman bu sene bu takımı biz Allah nasip ederse bir üst lige çıkarırız. Yalnız bizim ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Şehir ayağa kalkmış durumda. Manevi yönden herkes takımına sahip çıkıyor. Özellikle Ankara ve çevresi ağırlıklı olmak üzere tüm şehirlerimizde taraftarlarımız var. Burada güzel olan Ankaragücü Ankara’nın takımı oldu. Ankara’da yaşayanlarda takımına sahip çıkıyor. Bizim isteğimizde şu zor günümüzde siyasetçilerimizin artık buna bakması lazım. Biz geçmişte de dedik. Şimdi gördüğünüz gibi seyircilerimiz dışarıda kalıyor. Stadyum yeterli değil. Türkiye’nin başkentine yakışan stat olmalı. Birde halk bu takımı istiyor. Kişiler değil, halk istiyor. Dolayısıyla halkın isteğine duyarsız kalmamak lazım. Ankaragücü’nün artık sırtını şöyle bir sıvazlamak lazım. Okşamak lazım. Onun da sırası geldi mi bana göre her şey güzel olacak. Büyükşehir Belediye başkanımızın da yardım edecektir, ondan da şüphem yok. Milletvekillerimiz de destekleyeceklerini söylediler. Her şey güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

“Ankaragücü, halkın takımı”

Siyasi polemiğe girerek biz kaybederiz diyen Yiğiner, ” Biz her zaman şunu diyoruz. Ankaragücü halkın takımı. Ankaragücü’nü destekleyen taraftarlarımız içinde her siyasi görüşten insan var. Dolayısıyla biz oraya bakmıyoruz. Biz siyasi polemik içine girmeyiz. Ama kim bize 1 adım gelirse, bizde ona 10 adım gideriz. Sadece bunu söylüyorum. Biz sadece can derdindeyiz. Derdimiz Ankaragücü’nü yaşatmak ve layık olduğu yere taşımak. Bugün fırsat ayağımıza kadar geldi. Bugün baktığımız zaman Gümüşhane kaybetti biz kazandık. Buda bizim lehimize. İnşallah Allah’ın yardımıyla bu işler olacak diye düşünüyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz.” dedi.

