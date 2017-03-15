VE ANKARAGÜCÜ LİDER...

MKE Ankaragücü 1 - Etimesgut Bld. 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Etimesgut Bld. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Ferhat Çulcuoğlu, Ömer Bozan (88' Enes Kubat), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın (63' Hurşit Taşcı), Erhan Şentürk, Kenan Özer (74' Orhan Gülle)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Emrah Kiraz, Alaettin Batuhan Tur, Gökhan Lale, Fatih Selimhan Solmaz (60' Emre Öztürk), Caner Yılmaz, Ziya Şakar (88' Barış Sinan Üstün), Nuh Aşkın, Halil İbrahim Can (71' Emrah Bozkurt), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Kasım Oyarçin, Tolga Sancak
Gol: DK 66: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: DK 86: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü)
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