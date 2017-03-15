Ve Ankaragücü lider...
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VE ANKARAGÜCÜ LİDER...

Ve Ankaragücü lider...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Etimesgut Bld. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 1 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Etimesgut Bld. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Ferhat Çulcuoğlu, Ömer Bozan (88' Enes Kubat), Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın (63' Hurşit Taşcı), Erhan Şentürk, Kenan Özer (74' Orhan Gülle)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Emrah Kiraz, Alaettin Batuhan Tur, Gökhan Lale, Fatih Selimhan Solmaz (60' Emre Öztürk), Caner Yılmaz, Ziya Şakar (88' Barış Sinan Üstün), Nuh Aşkın, Halil İbrahim Can (71' Emrah Bozkurt), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak

Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Kasım Oyarçin, Tolga Sancak

Gol: DK 66: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: DK 86: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü)
 

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2
gecelerin güçlüsü
16 Mart 201700:12
3 güne bir maç bizim psikolojimizi bozuyor..Allah teknik heyetimize yardım etsin.Her maç final.Artık hataya yer yok.İyi bir hava yakaladık bozulmadan devam.Yolun sonu şampiyonluk inşaallah...
1
MEHMET
15 Mart 201722:41
TEBRİKLER KOCAYUREKLİ TAKIM ŞAMPİYON GELİYOR GÖRDÜNMU GÜMÜŞHANE SENİ BAKANIN BELEDİYE BAŞKANIİN VALİNİN VARSA ANKARAGUCUNUN ALLAHI VAR BUNU KAFANIZA YAZIN ŞAMPİYON ANKARAGUCU
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