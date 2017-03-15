MKE ANKARAGÜCÜ - ETİMESGUT BLD. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Etimesgut Bld. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ercan Hellaç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ferhat Çulcuoğlu, Ömer Bozan, Mehmet Taşcı, Harun Aydın, Erhan Şentürk, Cenk Kaplan, Serkan Balcı, Muhammed Gönülaçar, Sezgin Coşkun, Kenan Özer
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Etimesgut Bld.: Caner Yılmaz, Halil İbrahim Can, Osman Mert Göktepe, Fatih Selimhan Solmaz, Ziya Şakar, Alaettin Batuhan Tur, Emrah Kiraz, Mehmet Atik, Nuh Aşkın, Gökhan Lale, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Kasım Oyarçin, Tolga Sancak
Maç Detayları - Canlı Anlatım