FATİH KARAGÜMRÜK 2 - AMED SPORTİF 2

Fatih Karagümrük 2 - Amed Sportif 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Burak Göksel, Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Eren Taşkın (90' Batuhan Ergün), Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen (46' Erkan Sancar), Mert Somay (90' Feyyaz Aydil)
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Amed Sportif: Kurtuluş Yurt, Ercan Çapar (46' Mansur Çalar), Kamil İçer, Koray Şanlı, Oğuz Çetinkaya (80' Ercüment Balıkçı), Abdullah Çetin, Yusuf Yağmur (55' Emre Pınar), Mehmet Sıddık İstemi, Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Deniz Naki
Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever
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Hakem: Hakan Ceylan, Mustafa Sönmez, Osman Karakaş, Hakan Akmısır
Goller: DK 4: Burak Göksel (Fatih Karagümrük), DK 10: Kamil İçer (Amed Sportif), DK 76: Burak Göksel (Fatih Karagümrük), DK 90: Emre Pınar (Amed Sportif)
Sarı Kartlar: DK 17: Burak Göksel (Fatih Karagümrük), DK 32: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 54: Yusuf Yağmur (Amed Sportif), DK 60: Erkan Sancar (Fatih Karagümrük), DK 65: Abdullah Çetin (Amed Sportif), DK 82: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 83: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük), DK 87: Mansur Çalar (Amed Sportif)
Kırmızı Kart: DK 90: Erkan Sancar (Fatih Karagümrük)
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