ANKARA DEMİRSPOR 3 - GÖLCÜKSPOR 1

Ankara Demirspor 3 - Gölcükspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Ankara Demirspor ile Gölcükspor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 3-1 kazandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin (79' Fatih Baydemir), Burak Sürmeli, Kerem Vapurluoğlu, Güney Tutcuoğlu, Furkan Işıkdemir, Okan Ünal, Hasan Kaya, Burak Aydın (46' Muhammed Enes Yılmaz)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı (65' Fatih Yiğen), Mehmet Sayan, Adem Hakan Denizer (81' Ömer Çetinbaş), Cenk Cengiz, Sami İzcican (72' Kaan Kılcı), Onur Özcan, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Berke Bıyık
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
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Hakem: Lütfullah Aslan, Ertan Başdağ, Barış Çiçeksoyu, Recep Ekin
Goller: DK 7: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 47: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 63: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 68: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 34: Aydın Taşkın (Gölcükspor), DK 63: Efşan Geçgin (Ankara Demirspor), DK 63: Mehmet Sayan (Gölcükspor), DK 63: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 68: İlyas Türengül (Gölcükspor), DK 84: Hasan Kaya (Ankara Demirspor), DK 90: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 90: Cemal Doğu (Gölcükspor)
Kırmızı Kartlar: DK 67: Aydın Taşkın (Gölcükspor), DK 90: Cenk Cengiz (Gölcükspor)
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