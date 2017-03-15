Tuzlaspor 0 - 1461 Trabzon 0
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TUZLASPOR 0 - 1461 TRABZON 0

Tuzlaspor 0 - 1461 Trabzon 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Tuzlaspor ile 1461 Trabzon Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tuzlaspor 0 - 1461 Trabzon 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Tuzlaspor ile 1461 Trabzon Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Bülent Uzun, Ferhat Çoban, İbrahim Ethem Sevinç, Volkan Geyik, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Gökcan Kaya (79' Tolunay Yurtseven), Sadık Baş, Arif Şahin, Ozan Papaker (72' Kıvanç Salihoğlu)

Teknik Direktör: Ümit Davala

1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan (54' Yağızcan Erdem), Rasimcan Değirmenci, Erhan Kara, Recep Uğur Öztürk (32' Savaş Çakır), Okan Yıldız, Oğulcan Gökçe, Yüksel Şişman (78' Kaan Güdü), Oğuzhan Acar, Hasan Ahmet Sarı, Muhammet Beşir

Teknik Direktör: Turgut Kural

Hakem: Özkan Çeliker, Soner Maraş, Murat Temel, Hamit Basık

Sarı Kartlar: DK 11: Muhammet Beşir (1461 Trabzon), DK 23: Recep Uğur Öztürk (1461 Trabzon), DK 39: Muharrem Efe (Tuzlaspor), DK 39: Erhan Kara (1461 Trabzon), DK 71: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon)

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