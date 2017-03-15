Kütahyaspor 2 - Kızılcabölükspor 2
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KÜTAHYASPOR 2 - KIZILCABÖLÜKSPOR 2

Kütahyaspor 2 - Kızılcabölükspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Kütahyaspor ile Kızılcabölükspor Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kütahyaspor 2 - Kızılcabölükspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Kütahyaspor ile Kızılcabölükspor Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Ahmet Üner, Emre Gürbüz, Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz, Serkan Esen (80' Osman Bozdağ), Derviş Hüseyin Güner, Gökhan Kaya, Ömer Faruk Boz (63' Orhun Öztürk), Oğuzhan Demirer (62' Abdülkerim Kılıç), Aykut Çakay

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Ali Helvacı (69' Fevzi Can Bozkuş), Hüseyin İriç (66' Reha Yaylı), Özer Ercili, Taygun Vurgun, Fatih Arat, Emir Can Sayar (83' Cihat Kahraman)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Burak Özcan, İsmail Taygun Tasalı, Kadir Kantekin, Dursun Can

Goller: DK 5: Kerim Bölük (Kızılcabölükspor), DK 64: Gökhan Kaya (Kütahyaspor), DK 70: Kerim Bölük (Kızılcabölükspor), DK 90: Abdülkerim Kılıç (Kütahyaspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Kızılcabölükspor), DK 72: Serkan Esen (Kütahyaspor), DK 75: Reha Yaylı (Kızılcabölükspor)

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