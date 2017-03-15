KOCAELİSPOR 1 - KARTALSPOR 0

Kocaelispor 1 - Kartalspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Kocaelispor ile Kartalspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir (63' Özgür Sürekçi), Kadir Gezer, Burak Süleyman (90' Mehmet Avcı), Mert Yavuz, Ali Keten, Burak Özbakır, Sinan Pektemek, Oğuzhan Türkmen (90' İshak Kurt)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Tulga Balcı, Dündar Denizhan, Yasin Şahan, Furkan Çarkçı (89' Görkem Güven), Mustafa Şeker (78' Zafer Çuvalcı), Recep Yaşar, Tahsin Hacımustafaoğlu (68' Muhammet Ocak)
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
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Hakem: Halil Sayın, Şener İnan, Yakup Bulut, Mustafa Kemal Akyazı
Gol: DK 79: Özgür Sürekçi (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 53: Ali Keten (Kocaelispor), DK 73: Mustafa Şeker (Kartalspor), DK 73: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 76: Ender Kaya (Kartalspor), DK 90: Mehmet Avcı (Kocaelispor)
Kırmızı Kart: DK 76: Sinan Pektemek (Kocaelispor)
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