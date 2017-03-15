AYDINSPOR 1923 0 - NİĞDE BELEDİYESPOR 0

Aydınspor 1923 0 - Niğde Belediyespor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Aydınspor 1923 ile Niğde Belediyespor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Süleyman Özdamar, Reşo Akın, Şamil Ünal, Nezir Özer (57' Mustafa Tahir Babaoğlu), Ömer Karancı, Vedat Budak (56' Oğuzhan Kayar), Gürcan Gözüm (75' Burak Can Balcı), Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Tolga Doğantez
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Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, Semih Kahraman (84' Caner Karuk), Ardahan Gündoğdu, Uğur Ayhan, Ufuk Bayraktar (69' İlyas Akan), Aykut Yenen (88' Andaç Güleryüz), İbrahim Alan
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Barış Çardaklı, Murat Güçlü, Can Cengiz
Sarı Kartlar: DK 41: Nezir Özer (Aydınspor 1923), DK 45: Vedat Budak (Aydınspor 1923)
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