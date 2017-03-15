KIRKLARELİSPOR 0 - TOKATSPOR 0

Kırklarelispor 0 - Tokatspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kırklarelispor ile Tokatspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Saffet Gurur Yazar, Celal Aras, Osman Torun, Şahinali Terzi (63' Oğuzhan Erdoğan), Barış Bakır (83' Ahmet Baykal), Özkan Toprak (63' Nazif Şener), Soner Birinci, Enis Çeliksu, Sedat Debreli, Mert Sinan Pekesen
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Tokatspor: Atacan Öztürk, Gökalp Seçal, Samet Katanalp (86' Turgut Özdemir), Semih Beyaz, Ufuk Buncukçu, Haluk Ulaşoğlu, Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Serdar Eylik (71' Hakan Albayrak), Ferhat Duman (72' Erdi Zengin), Emrah Metoğlu
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Hakem: Sarperbarış Saka, Gökhan Memişoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Alper Oran
Sarı Kartlar: DK 24: Soner Birinci (Kırklarelispor), DK 26: Ozan Öztürk (Kırklarelispor), DK 45: Atacan Öztürk (Tokatspor), DK 58: Barış Bakır (Kırklarelispor), DK 79: Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: DK 89: Sedat Debreli (Kırklarelispor)
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