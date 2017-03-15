Kırklarelispor 0 - Tokatspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRKLARELİSPOR 0 - TOKATSPOR 0

Kırklarelispor 0 - Tokatspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kırklarelispor ile Tokatspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

496 Okunma

Kırklarelispor 0 - Tokatspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kırklarelispor ile Tokatspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Saffet Gurur Yazar, Celal Aras, Osman Torun, Şahinali Terzi (63' Oğuzhan Erdoğan), Barış Bakır (83' Ahmet Baykal), Özkan Toprak (63' Nazif Şener), Soner Birinci, Enis Çeliksu, Sedat Debreli, Mert Sinan Pekesen

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Tokatspor: Atacan Öztürk, Gökalp Seçal, Samet Katanalp (86' Turgut Özdemir), Semih Beyaz, Ufuk Buncukçu, Haluk Ulaşoğlu, Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Serdar Eylik (71' Hakan Albayrak), Ferhat Duman (72' Erdi Zengin), Emrah Metoğlu

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Sarperbarış Saka, Gökhan Memişoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Alper Oran

Sarı Kartlar: DK 24: Soner Birinci (Kırklarelispor), DK 26: Ozan Öztürk (Kırklarelispor), DK 45: Atacan Öztürk (Tokatspor), DK 58: Barış Bakır (Kırklarelispor), DK 79: Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor)

Kırmızı Kart: DK 89: Sedat Debreli (Kırklarelispor)

﻿

Kırklarelispor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Spor Toto 2. Lig: Sonuçlar
Tokatspor 2 - Aydınspor 1923 0
Gümüşhanespor 3 - Kırklarelispor 1
Tokatspor - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...
İşte Gümüşhanespor - Kırklarelispor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿