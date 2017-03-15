Z. KÖMÜRSPOR 3 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 2

Z. Kömürspor 3 - Büyükçekmece Tepecikspor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Z. Kömürspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 3-2 kazandı.
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural (59' Anıl Akkoyun), Okan Duran, Ali Temur, Erdinç Pekgöz, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz, Hüseyin Yılmaz (83' Batuhan Otyıldız), Onur Eriş, Sinan Uzun (78' Furkan Aydın)
Teknik Direktör: Şenol Demir
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Büyükçekmece Tepecikspor: Ertuğrul Furkan, Caner Bulut, Coşkun Kılıç, Hasan Erbey, Hüseyin Tokmak, Soner Ergençay, Halil Çelik, Rıdvan Çelik (87' Semih Mustafa Usta), Burak Sarı, Recep Metin (80' Gökhan Aydaş), Ömer Yalçın (71' Salih Aygen)
Teknik Direktör: Alaettin Çiçek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Kerem Yükünç, Cemil Tunç, Alpaslan Şen
Goller: DK 25: Sinan Uzun (Z. Kömürspor), DK 31: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 52: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 61: Turan Yılmaz (Z. Kömürspor), DK 66: Erdinç Pekgöz (Z. Kömürspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 38: Hüseyin Tokmak (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 53: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor)
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