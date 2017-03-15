Kocaeli Birlik Spor 2 - Pendikspor 2
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 2 - PENDİKSPOR 2

Kocaeli Birlik Spor 2 - Pendikspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Pendikspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaeli Birlik Spor 2 - Pendikspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Pendikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaeli Birlik Spor: Ahmet Önal, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Erdi Öner, Turgay Gölbaşı, Alp Ergin (67' Uğur Işıkal), Kürşat Aydın, Gökhan Meral, Onur Garip (88' Mutlu İlengöz), Mehmet Gürkan Öztürk (90' Ali Kemal Yükseker), Umut Kaya

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Onur Bayramoğlu (71' Umut Eskiköy), Hakan Akbaş, Ramiz Ok, Süheyl Çetin, Yenal Tuncer, Yasin Görkem Arslan, Mustafa Öztürk, Azad Filiz, Mehmet Alaeddinoğlu (90' Okan Deniz), Sinan Kurumuş (59' Tayfur Emre Yılmaz)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hakem: Sinan Dereci, Murat Şener, Selahattin Altay, Cihat Çelikdağ

Goller: DK 34: Mustafa Öztürk (Pendikspor), DK 54: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 68: Mustafa Öztürk (Pendikspor), DK 80: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor)

Sarı Kartlar: DK 67: Azad Filiz (Pendikspor), DK 69: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor), DK 74: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Umut Eskiköy (Pendikspor)

Kırmızı Kart: DK 83: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor)

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