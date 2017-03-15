KEÇİÖRENGÜCÜ 0 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0

Keçiörengücü 0 - Nazilli Belediyespor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Keçiörengücü ile Nazilli Belediyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Hüseyin Güngör (74' Mehmet Kuruoğlu), Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Mehmet Besler, Hüseyin Kar (62' Burak Aydın), Umut Pusat, Uğur Utlu, Timur Kosovalı (62' Ahmet Güven), Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
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Nazilli Belediyespor: Metin Uçar, Ayhan Tuna Üzümcü, Sabri Turgut, Yüksel Kayaalp, Berkay Öztuvan, Gürhan Gürsoy (74' Semih Ergül), Zafer Özden, Hakan Duran, Mert Çakar, Abdulkadir Kaplan (90' Gökhan Dinçer), Furkan Yaman (71' Mert Çapar)
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
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Hakem: Burak Taşkınsoy, Armağan Çekinmez, Şenol Bektaş, Burak Kalkandelen
Sarı Kartlar: DK 45: Zafer Özden (Nazilli Belediyespor), DK 59: Hakan Duran (Nazilli Belediyespor), DK 61: Uğur Utlu (Keçiörengücü), DK 76: Mehmet Kuruoğlu (Keçiörengücü), DK 77: Semih Ergül (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 87: Hakan Duran (Nazilli Belediyespor)
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