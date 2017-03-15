KARŞIYAKA 3 - GÜMÜŞHANESPOR 0

Karşıyaka 3 - Gümüşhanespor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Karşıyaka ile Gümüşhanespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 3-0 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan (79' Muhammet Fatih Öztekin), Mahmut Temür (71' Okan Şahingöz), Ali Say, Arif Cılak, Can Erdem (84' Hakan Kuş)
Teknik Direktör: Taner Hancı
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Ali Sakal (46' Zahit Fındık), Rahmi Muhammet Akyazı, Taner Koç, Mehmet Cansın Çiçek, Rıdvan Koçak, Mehmet Menderes Önkuzu (60' Alperen Pak), Cumhur Yılmaztürk, Taşkın Çalış, Cem Sultan (71' Muhammed Çalhanoğlu), Ali Özgün
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Gökmen Olgaç, Candaş Elbil, Yalçın Taşkınfurat
Goller: DK 19: Can Erdem (Karşıyaka), DK 36: Can Erdem (Karşıyaka), DK 47: Can Erdem (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 21: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 26: Can Erdem (Karşıyaka), DK 30: Cumhur Yılmaztürk (Gümüşhanespor), DK 45: Mustafa Aşan (Karşıyaka), DK 54: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 64: Rıdvan Koçak (Gümüşhanespor), DK 66: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 90: Muhammet Fatih Öztekin (Karşıyaka)
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