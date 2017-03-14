TERİM'DEN ROMA YALANLAMASI!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Fiorentina’nın 90. kuruluş yılı etkinliklerine katıldı.

Bir dönem mor menekşeleri çalıştıran ve önemli başarılara imza atan Terim burada eski dostları ile hasret giderdi.

Etkinliğin ardından İtalyan spor gazetesi La Gazzetta della Sport, Fatih Terim ile röportaj yaptığını belirterek tecrübeli teknik adamın “Roma’nın oyun tarzını çok beğeniyorum. Umarım UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırlar” dediğini manşetine taşıdı.

Yapılan haberin gündem olması sebebiyle Fatih Terim'den açıklama geldi. Beşiktaş TV’ye konuşan Terim, sözlerinin yanlış aksettirildiğini söyledi.

Terim, iddia edildiği gibi açıklamanın bir röportaj olmadığını, yemekte bir sohbet ortamında gerçekleştiğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Her halde o ortam içerisinde İtalyan Ligi ile ilgili konuşmayı başka bir tarafa çektiler." dedi.

Beşiktaş yönetiminin kendisini iyi tanıdığını belirten Fatih Terim, "Ben Roma, İtalya’da şampiyon olur diye bu dileğimi söyledim. UEFA konusuna fazla girilmedi. UEFA’da da başarılı gidiyor dedim. O kadar." ifadelerini kullandı.

Bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Madem böyle bir şey oldu o zaman umalım finali Beşiktaş ile Roma oynasın. Kupayı da Beşiktaş alsın " dedi.