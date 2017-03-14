Pedallar şehitler için çevrilecek
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PEDALLAR ŞEHİTLER İÇİN ÇEVRİLECEK

Pedallar şehitler için çevrilecek

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı kapsamında Çanakkale Bisiklet Turu yapılacak.

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı kapsamında Çanakkale Bisiklet Turu yapılacak.

GTP Turizm AŞ tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının destekleriyle 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, pedallar şehitler için çevrilecek.

İki etaptan oluşacak bisiklet turunun ilk gününde katılımcılar, şehir merkezinden Troya Antik Kenti'ne doğru bisiklet sürecek.

Çanakkale Bisiklet Turu'nun ikinci etabı ise Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilecek. Güzergah olarak yarımadanın güney cephesi tercih edilirken, Kilitbahir köyünden Şehitler Abidesi arasında doğa ve tarihin derinliklerinde bir sürüş hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca 23-25 Mart tarihlerinde TroyPark AVM'de bisiklet fuarı düzenlenecek.

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