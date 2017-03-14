BRUMA'YA PORTEKİZ'DEN DAVET

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma için kulübe davet faksı geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bruma'nın sergilediği iyi performans, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un dikkatini çekti.

Portekiz Futbol Federasyonu, Galatasaray'a faks çekerek, Bruma'nın A Milli Takım kadrosuna davet edilebileceğini aktardı.

Prosedür gereği milli takım kadroları resmen açıklanmadan önce kulüplere bilgi faksı gönderilmesi gerekiyor.

Portekiz Federasyonu'nun da prosedüre uygun olarak bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Cuma günü açıklanması beklenen kadroda, Bruma'nın da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk kez (A) Milli olacak olan Bruma, Cristiano Ronaldo, Quaresma ve Nani gibi yıldızlarla birlikte oynama şansına sahip olacak.