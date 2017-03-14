Bülent Uygun iddialı
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BÜLENT UYGUN İDDİALI

Bülent Uygun iddialı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, mantık olarak istediklerini yapmaları halinde Kayserispor'u yenebileceklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, mantık olarak istediklerini yapmaları halinde Kayserispor'u yenebileceklerini söyledi.

Uygun, geçmişte yapılan puan kayıplarına üzülecek zamanlarının olmadığını dile getirdi.

Puan kayıplarından ders çıkararak yollarına devam etmek zorunda olduklarını anlatan Uygun, hafta sonu hata yapmayı kaldırmayacak bir ekibe karşı oynayacaklarını vurguladı.

Deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor'un iyi çıkış yakalayan bir ekip olduğunu aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Kayseri'ye puan veya puanlar almak için gideceğiz. Mantık olarak istediklerimizi yaparsak Kayserispor'u yeneriz. Yeter ki sahaya kazanma arzusunu yansıtıp, istediğimiz şeyleri doğru yapalım. Ben futbolcularıma inanıyorum. Bu takım için ellerinden geleni yapacaklar. Her futbolcum birbirinden kıymetli. Onlara sonuna kadar inanıyorum. Biz, bu takımı ligde tutacağımıza inanıyoruz, herkes de buna inansın ve destek olsunlar."

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