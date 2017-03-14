TRABZONSPOR'DA HEDEF 61 BİN

Trabzonspor Kulübü Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, aldıkları saha sonuçlarının da etkisiyle yeni sezon forma satışlarının 45 bini bulduğunu belirterek, yeni statlarında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi taraftarları forma almaları için TS Club'lara davet etti.

Aksoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aldıkları saha sonuçları sonrasında elde ettikleri tablonun, yeni sezon forma satışlarında da kendini gösterdiğini kaydetti.

İçinde bulundukları tablonun sevindirici olduğunu aktaran Aksoy, "2016-2017 sezonu için hazırlanan yeni sezon formalarımızın satışı 45 bini buldu. Şimdi ilk hedefimiz 61 bini bulmak. Yeni stadımızda Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi taraftarımızı yeni sezon formalarını almak için TS Club'lara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, taraftarlardan yeni sezon formalarını giyip tribünleri doldurmalarını da isteyerek, "Bordo ile maviye bürünmüş 41 bin 461 kişiyle tek ses, tek yürek olalım. Gelecek sezon için forma çalışmalarımıza da başladık. 50. yılımıza yakışır şekilde dizayn edilecek. 50. yıla özel ürünlerimiz de olacak. Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan horona daha çok tempo kazandırmalarını bekliyoruz. Biletini ve formanı al gel." paylaşımında bulundu.