Konyaspor'dan Kocaman açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

KONYASPOR'DAN KOCAMAN AÇIKLAMASI

Konyaspor'dan Kocaman açıklaması

Konyaspor Kulübü'nün teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve kulübün hiçbir şekilde teknik direktör arayışı içerisinde olmadığı bildirildi.

345 Okunma

Konyaspor Kulübü'nün teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve kulübün hiçbir şekilde teknik direktör arayışı içerisinde olmadığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aykut Kocaman ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır. Bu noktada, hiçbir kişi ya da kurumla herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Büyük taraftarımızın cuma günü yapılacak önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir."
Yükselen Başakşehir, kaybeden Gaziantep
Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Atiker Konyaspor 0 - İ. Başakşehir 3
Atiker Konyaspor - İ. Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Lens, Konya maçında yok
Başakşehir, Konya deplasmanında
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿