GÜNEŞ'İN OLYMPİAKOS 11'İ NETLEŞİYOR!

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Olympiakos maçına hazırlanıyor.

Hafta sonunda Kayserispor ile berabere kalan ve Vodafone Arena'da 2 puan bırakan siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde Oliympiakos'u yenerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

Zorlu karşılaşmaya tur parolası ile hazırlanan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş bugünlerde biraz dertli... Sebebi ise Marcelo'nun sakatlığı...

Savunmanın değişilmez ismi olan Brezilyalı oyuncu Kayserispor maçını tamamlayamamış ve çekilen MR'ında kalçasında yırtık tespit edilmişti. Şenol Güneş, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek olan Marcelo'nun yerine Mitrovic'e şans vermeyi düşünüyor.

Güneş, kadronun geri kalan bölümünde ise değişiklik yapmayacak.

Zorlu maçta kalede yine Fabri'ye görev verecek olan tecrübeli çalıştırıcı savunmayı; Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic ve Adriano dörtlüsü ile kuracak.

Kayserispor maçında olduğu gibi orta sahayı Atiba ve Oğuzhan ikilisi ile oluşturacak olan tecrübeli çalıştırıcı hücum bölgesinde Quaresma, Talisca ve Babel'e forma verecek. Forvette ise son haftaların formda ismi Aboubakar görev alacak.

Cenk Tosun'un form düşüklüğü nedeniyle zorlu maça yedek kulübesinde başlamasına kesin gözüyle bakıyor.