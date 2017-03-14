İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isimler
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isimler

Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hız kazandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni oyuncu arayışlarına ise şimdiden başlandı.

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Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hız kazandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni oyuncu arayışlarına ise şimdiden başlandı.

Fenerbahçe'yi yeni sezon öncesi transfer hareketliliği bekliyor. Teknik Direktör Dirk Advocaat'la yollarını ayırma kararı alan sarı lacivertliler, Aykut Kocaman'dan başka bir ismi gündemine almadı.

Kocaman'ı, şartlar ne olursa olsun göreve getirmeye hazırlanan Fenerbahçe, kadroda ise büyük ölçüde değişikliğe gidecek.

Yıllık maliyeti yüksek olan isimlerin gideceği öğrenilirken, Simon Kjaer ve Robin van Persie gibi yıldızlardan önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

Josue, Jimenez, Taison...

Diğer yandan Fenerbahçe, gelecek sezonun transferlerini de belirlemeye başladı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın, sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi.

Yeni sezonda forvet hattını değiştirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise, Benfica'lı golcü Raul Jimenez.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin ayrıca, Shakhtar Donetskli Taison'a teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi.

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