A Milli Takımın programı belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Takımın programı belli oldu

24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya'da karşılaşacak ve 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Futbol Takımı'nın programı açıklandı.

242 Okunma

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya'da karşılaşacak ve 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Futbol Takımı'nın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 20 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek.

Antalya'nın Belek beldesinde kampa girecek milliler, Finlandiya maçı hazırlıkları kapsamındaki tüm çalışmalarını da burada yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Finlandiya maçı öncesinde düzenlenecek basın toplantısına, bir futbolcu ile katılacak.

Milliler, 24 Mart Cuma günü Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Milliler 25 Mart'ta Eskişehir'e geçecek
A Milli Takım kafilesi, Finlandiya maçının ardından 25 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Eskişehir'e geçecek.

Fatih Terim, 26 Mart Pazar günü saat 17.30'da ilk kez bir A Milli Takım müsabakasına ev sahipliği yapacak Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bir milli futbolcunun da katılacağı bu toplantının ardından A Milli Takım, statta karşılaşmanın son provasını gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, 27 Mart Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak Moldova mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.

ETİKETLER
Gençlerbirliği, 94. yılını kutladı
3
Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama
Osmanlıspor, N'diaye'den yoksun çalıştı
Gençlerbirliği 94 yaşında
"94. yılımıza puanlarla girmek isterdik"
2
Ankaragücü'nden bilet açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿