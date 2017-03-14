A MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI BELLİ OLDU

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya'da karşılaşacak ve 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Futbol Takımı'nın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 20 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek.

Antalya'nın Belek beldesinde kampa girecek milliler, Finlandiya maçı hazırlıkları kapsamındaki tüm çalışmalarını da burada yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Finlandiya maçı öncesinde düzenlenecek basın toplantısına, bir futbolcu ile katılacak.

Milliler, 24 Mart Cuma günü Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Milliler 25 Mart'ta Eskişehir'e geçecek

A Milli Takım kafilesi, Finlandiya maçının ardından 25 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Eskişehir'e geçecek.

Fatih Terim, 26 Mart Pazar günü saat 17.30'da ilk kez bir A Milli Takım müsabakasına ev sahipliği yapacak Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bir milli futbolcunun da katılacağı bu toplantının ardından A Milli Takım, statta karşılaşmanın son provasını gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, 27 Mart Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak Moldova mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.