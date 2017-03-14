Olympiakos iddialı geliyor!
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OLYMPİAKOS İDDİALI GELİYOR!

Olympiakos iddialı geliyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak Yunan ekibi Olympiakos, karşılaşma öncesi iddialı...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak Yunan ekibi Olympiakos, karşılaşma öncesi iddialı...

Ülke basınına açıklamalarda bulunan kanat oyuncusu Figueiras, Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyor musun sorusuna, "Hayır. Zor bir eşleşme olduğunu biliyoruz. Ancak İstanbul'da favori yok." dedi. 

İlk maçın 1-1 eşitlikle sonuçlandığını hatırlatan Portekizli yıldız, " En iyi olan kazanacak. Çok çalışıyoruz. Hata yapmamalıyız. Umarım sonunda turu geçen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı..

Diogo Figueiras'a Osmanlıspor eşleşmesi de soruldu. 

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu vurgulayan Figueiras,kendi sahamızda istediğimizi alamadık ancak Türkiye'de turu geçtik. Beşiktaş'a karşı da bunu yapabiliriz. dedi.
 

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