YÜKSELEN BAŞAKŞEHİR, KAYBEDEN GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en büyük çıkışı Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir yaparken, en büyük düşüşü Gaziantepspor yaşadı.

Süper Lig'in ilk devresinin büyük bölümünü lider olarak götüren Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 52 puan toplayan turuncu-lacivertli takım, geçen sezona göre 12 puan fazla toplamayı başardı. 2015-2016'da 11 galibiyet, 7 beraberlik alıp 5 kez mağlup olan Medipol Başakşehir, 40 puana ulaşabilmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon topladığı ekstra 12 puanla şampiyonluk yarışında da iddialı konuma geldi.

En büyük düşüş Gaziantepspor'da

Bu sezon en büyük düşüşü gerçekleştiren takım ise Gaziantepspor oldu.

Ligde geçmiş sezonlarda zaman zaman iddialı konuma gelen Gaziantepspor, geçen sezona göre 2016-2017'de 23 maçta 14 puan az aldı.

2015-2016'daki 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 30 puana ulaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon ise sadece 4 galibiyet alabildi. 4 maçtan da beraberlikle ayrılan Gaziantepspor, 15 kez rakiplerine yenilerek 16 puanda kaldı.

Geçen sezon 30 puanla 9. sırada yer alan Gaziantepspor, bu sezonki 16 puanıyla son sırada ligde kalma mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinden 4.'lüğe

Gaziantepspor'un ardından en büyük düşüşlerden birine de Fenerbahçe imza attı.

Geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım, 24. haftada 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilginin ardından 56 puan elde etmişti.

Bu sezonun başında Pereira'yı gönderip, Hollandalı Dick Advocaat'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik adam dönemindeki performansı aradı. Advocaat yönetiminde bu sezon galibiyet sayısı 12'ye düşen Fenerbahçe, 8 beraberlik ve 4 yenilginin ardından 44 puan alabildi. 4. sırada kalan ve şampiyonluk mücadelesinden uzaklaşan sarı-lacivertli ekip, geçen sezona göre 2016-2017'de 12 puan daha az aldı.

Atiker Konyaspor da düşüşte

Süper Lig'de kötü performansıyla dikkati çeken bir başka takım Atiker Konyaspor oldu.

Aykut Kocaman yönetiminde 2015-2016'da 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor, 24 maç sonunda 43 puanla 3. sırada yer almıştı. Sezon sonuna kadar istikrarını sürdüren Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı yakalamıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, bu sezonki performansıyla 2015-2016'yı arattı. Ligde sekizer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 32 puanda kalan Atiker Konyaspor, 11 puan geride kaldı. Yeşil-beyazlılar, yaşadığı düşüşle 2016-2017'de 9. sırada kendisine yer buldu.

Şampiyon Beşiktaş da geriledi

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olma mücadelesi veren Beşiktaş da düşüş yaşayan takımlar arasında yer aldı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon 18 galibiyet ve üçer beraberlikle mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla zirvede yer almıştı. Bu sezon da 24 maç sonunda liderliği rakiplerine kaptırmayan Beşiktaş, yine de puan kaybı yaşamaktan kurtulamadı. Ligde yenilgi sayısını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, puan kayıplarının büyük bölümünü 6 kez berabere kaldığı maçlarda yaşadı. 16 kez rakiplerini yenen Beşiktaş, 54 puan alarak geçen sezona göre 3 puan geriye düştü.

Eleştirilen Galatasaray yükselişte

Son dönemlerde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, geçen sezona göre 2016-2017'de daha başarılı bir performans ortaya koydu.

2015-2016'da 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 38 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilginin ardından 46 puana ulaşmayı bildi. Galatasaray, geçen sezonki 5.'liğinin ardından 2016-2017'de 3. sıraya sıçramasına rağmen şampiyonluk mücadelesinde yine de geride kaldı.

Ligin en karlı takımları Trabzonspor ve Antalyaspor

Süper Lig'de bu sezon en karlı takımlar Trabzonspor ile Antalyaspor oldu.

Ersun Yanal yönetiminde sezona başlayan Trabzonspor, ilk yarıda istenen performansı gösterememesine rağmen ikinci yarıda yükselişe geçti.

Bordo-mavili ekip, geçen sezon 24. hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgiyle 27 puan toplayarak, 14. sırada yer aldı. 2016-2017'de performansını artıran Trabzonspor, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 38 puana ulaştı. Geçen sezon 14. sırada bulunan bordo-mavili takım, yeni sezonda 11 puan daha fazla alarak 5. sıraya kadar yükseldi.

Trabzonspor'un ardından bir başka dikkat çekici performansı Antalyaspor sergiledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezonun başarılı takımları arasına giren Antalyaspor, geçen sezona göre 10 puan daha fazla topladı.

2015-2016'da yedişer galibiyet, beraberlik ve 10 mağlubiyetle 28 puan alan Antalyaspor, bu sezon ise 11 kez kazanıp, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 38 puana ulaştı.

Yenilerden en iyisi Kardemir Karabükspor

Geçen sezonki performansının ardından lige yükselen takımlar arasında en başarılı performansı Kardemir Karabükspor ortaya koydu.

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan ve bu teknik adamın Galatasaray'ın başına geçmesi sonrası Zoran Barisic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 33 puan elde etti.

Süper Lig'in yenilerinden Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor ise ligde kalmak mücadelesi veriyor. Aytemiz Alanyaspor, 25 puanla 15. sırada yer alırken, Adanaspor 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

Diğer takımların performansı

Spor Toto Süper Lig'in karlı takımları arasında Kayserispor ve Gençlerbirliği de yer aldı.

Geçen sezon 23 puan toplayan Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 27 puana ulaşarak 4 puan daha fazla elde etti.

Ligde uzun süredir yer alan Gençlerbirliği ise bu sezon 29 puana ulaşarak, geçen sezona göre artı bir yaptı.

Süper Lig'de puan bakımından yerinde sayan tek takım Bursaspor oldu. Bursaspor, geçen sezon olduğu gibi 2016-2017'de de 32 puan topladı.

Geçen sezona göre 2016-2017'de en büyük puan kayıplarından birini de Akhisar Belediyespor yaşadı. 2015-2016'da 37 puan elde eden Akhisar Belediyespor, bu sezon 10 puan daha az topladı ve 27 puanda kaldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ise düşüş yaşayan takımlar arasında bulundu. Geçen sezon 28 puan toplayan Çaykur Rizespor, bu sezon ise 20 puana ulaşabildi.

Kemal Özdeş yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Kasımpaşa ise geçen sezon topladığı 37 puanın 5'ini bu sezon rakiplerine kaptırdı ve 32 puan elde edebildi.

Geçen sezon 33 puan alan Osmanlıspor ise 2 puan eksikle bu sezon 31 puan alabildi.

İşte takımların performansları

Süper Lig'de son iki sezonda 24. haftaya kadar takımların performansı şöyle: