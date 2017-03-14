Şampiyonluk yarışında kritik haftalar
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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK HAFTALAR

Şampiyonluk yarışında kritik haftalar

Spor Toto Süper Lig’de sezonun kader haftalarına girildi.

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Spor Toto Süper Lig’de sezonun kader haftalarına girildi.

Şampiyonluk virajına girilen son haftada artık her maç final havasında.

3. yıldız peşindeki Beşiktaş, 54 puanla zirvedeki yerini korurken, 52 puanlı Medipol Başakşehir takibini sürdürüyor.

Şampiyonluk yarışının dışında kaldı gibi gözükseler de Galatasaray ve Fenerbahçe de son haftada aldıkları sonuçlarla tekrar yarış içinde olduklarını gösterdiler.

İşte zirve yarışı yapan 4 takımın kalan fikstürleri:

 

Hafta

Beşiktaş

Başakşehir

Galatasaray

Fenerbahçe

25

Antalyaspor (d)

Karabükspor

Trabzonspor (d)

Konyaspor

26

Gençlerbirliği

Akhisar Bld (d)

Adanaspor

Karabükspor (d)

27

Trabzonspor (d)

Galatasaray

Başakşehir (d)

Akhisar Bld

28

Adanaspor

Rizespor (d)

Fenerbahçe

Galatasaray (d)

29

Başakşehir (d)

Beşiktaş

Bursaspor (d)

Rizespor

30

Fenerbahçe

Antalyaspor (d)

Kasımpaşa

Beşiktaş (d)

31

Bursaspor (d)

Gençlerbirliği

Gaziantepspor (d)

Antalyaspor

32

Kasımpaşa

Trabzonspor (d)

Osmanlıspor

Gençlerbirliği (d)

33

Gaziantepspor (d)

Adanaspor

Alanyaspor (d)

Trabzonspor

34

Osmanlıspor

Kayserispor (d)

Konyaspor

Adanaspor (d)
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