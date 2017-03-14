ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK HAFTALAR

Spor Toto Süper Lig’de sezonun kader haftalarına girildi.
Şampiyonluk virajına girilen son haftada artık her maç final havasında.
3. yıldız peşindeki Beşiktaş, 54 puanla zirvedeki yerini korurken, 52 puanlı Medipol Başakşehir takibini sürdürüyor.
Şampiyonluk yarışının dışında kaldı gibi gözükseler de Galatasaray ve Fenerbahçe de son haftada aldıkları sonuçlarla tekrar yarış içinde olduklarını gösterdiler.
İşte zirve yarışı yapan 4 takımın kalan fikstürleri:
|
Hafta
|
Beşiktaş
|
Başakşehir
|
Galatasaray
|
Fenerbahçe
|
25
|
Antalyaspor (d)
|
Karabükspor
|
Trabzonspor (d)
|
Konyaspor
|
26
|
Gençlerbirliği
|
Akhisar Bld (d)
|
Adanaspor
|
Karabükspor (d)
|
27
|
Trabzonspor (d)
|
Galatasaray
|
Başakşehir (d)
|
Akhisar Bld
|
28
|
Adanaspor
|
Rizespor (d)
|
Fenerbahçe
|
Galatasaray (d)
|
29
|
Başakşehir (d)
|
Beşiktaş
|
Bursaspor (d)
|
Rizespor
|
30
|
Fenerbahçe
|
Antalyaspor (d)
|
Kasımpaşa
|
Beşiktaş (d)
|
31
|
Bursaspor (d)
|
Gençlerbirliği
|
Gaziantepspor (d)
|
Antalyaspor
|
32
|
Kasımpaşa
|
Trabzonspor (d)
|
Osmanlıspor
|
Gençlerbirliği (d)
|
33
|
Gaziantepspor (d)
|
Adanaspor
|
Alanyaspor (d)
|
Trabzonspor
|
34
|
Osmanlıspor
|
Kayserispor (d)
|
Konyaspor
|
Adanaspor (d)