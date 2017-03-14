ENGİN BAYTAR'DAN 2010-2011 İÇİN OLAY SÖZLER

Spor Toto 2. Lig ekibi İstanbulspor'un deneyimli futbolcusu Engin Baytar, "İstedikleri kadar inkar etsinler, 2010-2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur" dedi. İstanbulspor ile Süper Lig'e çıktıktan sonra futbolu bırakmak istediğini kaydeden Baytar "Yabancı sınırlamasının kaldırılması, Türk futbolunun kalitesini düşürdü" dedi. Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesiyle ilgili olarak ise Baytar, "Heykelinin dikilmesinden 2 hafta sonra Fenerbahçe'nin Alex'i göndermesine çok üzülmüştüm. Çok zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği 2010-2011 sezonunda bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan Engin, kariyerini Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk iddiası olan İstanbulspor'da sürdürüyor.

"Trabzonspor ile 1, Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşadım"

İstanbulspor'un tesislerinde AA'ya açıklamalarda bulunan Engin, "Trabzonspor ile 1, Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşadım, İstanbulspor ile de inşallah kariyerimdeki 4. şampiyonluğumu kazanacağım." dedi.

Engin, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını kaldırmayı hak ettiğini ifade ederek, "İstedikleri kadar inkar etsinler, 2010-2011'in şampiyonu Trabzonspor'dur. 'Bir şey yapmadık' deseler de orada farklı şeyler var, o bizi ilgilendirmiyor ama şampiyon olduğumuzu çok net biliyoruz. Bu da zaten hem Trabzon'da hem de Türkiye'de herkesin hafızalarına çok temiz bir şekilde kazındı. Bu saatten sonra insanlar kendilerini aklasalar da bu umurumuzda değil. Bize hak ettiğimiz şampiyonluğu tam anlamıyla yaşatmadılar ama biz o şampiyonluğu yaşadık." diye konuştu.

"Süper Lig'e çıkıp futbolu bırakmak istiyorum"

Engin, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakiplerinin 5 puan önünde son 8 haftaya lider girdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"5 puanlık, çok büyük bir avantajımız var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek ve sezon sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu olacak. Takımın yaş olarak en büyük ismiyim. Genç kardeşlerime tecrübelerimi aktararak yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada yardımcı antrenör gibi bir pozisyondayım. Sağ olsun hocamız da arkamda duruyor."

Futbol kariyerinde hiçbir zaman başarısız bir takımda bulunmadığını vurgulayan Engin, "Futbol yeteneklerime kimsenin bir şey diyebileceğini sanmıyorum, çünkü nerede olduysam, elimden gelenin en iyisini yaptım. Hakkım yendi ama yine de 'Önemli değil' dedim. Tabii ki bazı şeylerin farklı olmasını isterdim. Birkaç büyük başarıya daha imza atabilirdim ama şu an tek hedefim var. İstanbulspor gibi köklü bir kulüpte inşallah bu sene 1. Lig'e, seneye de İstanbulspor ile Süper Lig'e çıkıp futbolu bırakmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Yabancı sınırının kalkması kaliteyi düşürdü"

Engin Baytar, Süper Lig'de bazı maçları, ortaya konulan kötü futbol nedeniyle yalnızca 5-10 dakika izleyebildiğini dile getirdi.

Türk futbolunun eski hırslı yapısının olmadığını belirten Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde hırsı görmeyince taraftar da gelmek istemiyor. Bu nedenle tribünler boş kalıyor. Yabancı sınırlamasının kaldırılması Türk futbolunun kalitesini düşürdü. Takımlara bakıyorsunuz, üçer yerli futbolcu var. Kadrolara bakıyorum, sanki maç İspanya'da oynanıyor. Milli takıma futbolcu seçeceksiniz, nereden seçeceğini bilmiyorsunuz. Oynanan futbol kimseye keyif vermiyor. Bir tek Beşiktaş futbol olarak herkesi tatmin ediyordur. Bir de ikinci yarıdan itibaren Trabzonspor iyi oynuyor."

Türkiye'de kulüplerin kötü yönetildiğini ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çoğu kulübün neden ekonomik kriz yaşadığı belli. Gereksiz transferler, gereğinden fazla para harcamalar, 500 bin dolarlık adama 2,5 milyon dolar vermeler ve 4 milyon dolar verip 6 ay idmana çıkarıp sonra ülkesine geri göndermeleri çok gördük. Sonra kulüp batıyor. Yapılan bu kadar yanlış iş üzerine hala tecrübe kazanmayıp aynı hatayı yapıyorsanız, bu hata değildir, yanlıştır. Hatanın affı vardır ama yanlışın affı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Alex'in gönderilmesine çok üzülmüştüm"

Türkiye'de gördüğü yetenekli futbolcular konusunda değerlendirme yapan Engin, şöyle konuştu:

"Alex'i çok beğeniyordum. Alex, futbolu yüzde 80 beyni, yüzde 20 ayaklarıyla oynuyordu. Heykelinin dikilmesinden 2 hafta sonra Fenerbahçe'nin Alex'i göndermesine çok üzülmüştüm. Yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş bir futbolcuyu bu şekilde göndermeleri çok ağırıma gitti. Drogba'dan çok şey öğrendim, Sneijder de futbol vizyonu çok geniş bir insan. Hamit benim çocukluktan arkadaşım, karşılıklı çok oynamıştık. Birlikte oynamadım ama Hagi her zaman büyük futbolcu. Tabii bir de Emre (Belözoğlu) abi çok yetenekli. Bana göre hala Türkiye Ligi'ndeki en yetenekli futbolcu. Büyük takımlara koyun, oradaki 20 yaşındaki gençten daha etkili olabilir."

"Agresif tavırlarımdan pişman değilim"

Engin Baytar, saha içinde zaman zaman agresif hareketler sergilediğini ancak bunların hiçbirinin sebepsiz olmadığını belirtti.

Kendisine her zaman taraftarların sahip çıktığını ancak yöneticilerin sahip çıkmadığını dile getiren Engin, "Sahadaki agresif tavırlarımdan pişman değilim. Örneğin, Sivasspor maçında kaleci Borjan'a kafa atmışım. Beni önce eleştirdiler, sonra pozisyonu izlediklerinde gördüler ki Borjan beni itip bileğime basıyor, neredeyse ayağımı kırıyordu. Yanına gittiğimde de İngilizce küfür etti, refleks olarak o hareketi yaptım. Kimsenin üstüne durup dururken saldırmadım, ya bir tahrik ya da bir küfür vardır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde, takım arkadaşı Yiğit Gökoğlan ile otomobil içinde para saçtıkları görüntünün çok abartıldığını vurgulayan Engin, "Sosyal medyadan paylaşılmış bir şey, insanlar neden bu kadar tepki gösterdi anlamadım. Sonuçta biz paraları yakmadık veya şehir ortasında koşarken milletin suratına fırlatmadık. Bize gelen videoya karşılık, şaka amaçlı biz de bir video gönderdik. Ana haberlere çıktık ve kadro dışı kaldık. Burada kulüp bize sahip çıkabilirdi." değerlendirmesini yaptı.