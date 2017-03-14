Gençlerbirliği, 94. yılını kutladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, 94. YILINI KUTLADI

Gençlerbirliği, 94. yılını kutladı

Gençlerbirliği Kulübü'nün 94. kuruluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

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Gençlerbirliği Kulübü'nün 94. kuruluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın yanı sıra yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından, kafile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve başkan Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. 

Cavcav, deftere şunları yazdı: 

"Ulu önder Atatürk, kurduğun cumhuriyet ile yaşıtız. Kurduğun başkentin takımıyız. Ne kadar gurur duysak az. Dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz." 

Anıtkabir'in ardından merhum onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarı ziyaret edildi. İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'ın yanı sıra Murat Cavcav, aile yakınları, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim'in ardından lokum ve gül suyu dağıtıldı. 
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