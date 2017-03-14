Düzcespor 2 - Erbaaspor 5
TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Düzcespor ile Erbaaspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 5-2 kazandı.
Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Eray Eren, Rıdvan Sağlam (81' Mert Özkan), Berk Baran, İsmail Türk, Oğuzhan Yalçın, Barış Kazer (73' Teoman Safa Erkan), Emre Pehlivan
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Berk Kal, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Osman Bayrak, Serkan Doğan, Sinan Akaydin (87' Yunus Ünsal), Rıdvan Gökçe, Emre Bayram (78' Hüseyin Emre Durmuş), Furkan Karabatak, Özcan Polat (55' Doğan Can Davas)
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Rahman Kalyoncu, Cankut Gönenç, Müjdat Duman
Goller: DK 14: İsmail Türk (Düzcespor), DK 63: Emre Pehlivan (Düzcespor), DK 64: Emre Bayram (Erbaaspor), DK 65: Doğan Can Davas (Erbaaspor), DK 67: Doğan Can Davas (Erbaaspor), DK 81: Oğuzhan Yalçın (Erbaaspor), DK 84: Sinan Akaydin (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Berk Kal (Erbaaspor), DK 45: Eray Eren (Düzcespor), DK 80: Kemal Ünal (Düzcespor)
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