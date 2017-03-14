OSMANLISPOR, N'DİAYE'DEN YOKSUN ÇALIŞTI

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Ndiaye’den yoksun yaptı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklarını tek eksikle devam ettirdi. Hafif sakatlığı bulunan ve tedavisine edilen Ndiaye antrenmanda yer almadı.
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular, salonda yapılan core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmasına geçildi. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
Osmanlıspor, yarın (Çarşamba) 11:00’da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettirecek.