Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3
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AKHİSAR BEL. 1 - TRABZONSPOR 3

Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Bora Körk, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Custodio, Özer Hurmacı (78' Ricardo Vaz Te), Olcan Adın, Soner Aydoğdu (69' Jeremy Bokila), Aykut Çeviker, Sokol Cikalleshi (81' Muğdat Çelik)

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (46' Dame N'doye), Hugo Rodallega (82' Aytaç Kara), Olcay Şahan (84' Yusuf Erdoğan), Fabian Castillo

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Serkan Çimen, Erkan Engin

Goller: DK 11: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 58: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 77: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 83: Dame N'doye (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 13: Kadir Keleş (Akhisar Bel.), DK 17: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 70: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 89: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

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