Sivasspor 1 - Balıkesirspor 1
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SİVASSPOR 1 - BALIKESİRSPOR 1

Sivasspor 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 24. haftasında Sivasspor ile Balıkesirspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sivasspor 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 24. haftasında Sivasspor ile Balıkesirspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Adem Koçak (64' Kerim Avcı), Burhan Eşer (86' Leandrinho), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Theofanis Gekas (73' Ergin Keleş)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Balıkesirspor: Atilla Özmen (46' Andrija Vukovic), Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, İshak Çakmak, Foxi Kethevoama (90' Oğuzhan Çapar), Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (69' Christian Bekamenga), Abdulkadir Özgen, Burak Çalık

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Oktay Önge, Ferhan Kestanlıoğlu

Goller: DK 45: Theofanis Gekas (Sivasspor), DK 80: Christian Bekamenga (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Okan Alkan (Balıkesirspor), DK 49: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 67: Rıdvan Şimşek (Sivasspor), DK 76: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 81: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 90: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

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