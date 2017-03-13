ANKARAGÜCÜ'NDEN BİLET AÇIKLAMASI

Ankaragücü'nde, Etimesgut Belediyespor maçı öncesinde bilet açıklaması yapıldı.

Ankaragücü'nde, Etimesgut Belediyespor maçı öncesinde bilet açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

15 Mart 2017 tarihinde saat 20:00′de, 19 Mayıs Stadyumu’nda, Etimesgut Belediyespor ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri; 14 Mart 2017 tarihinde saat 10:00′den itibaren saat 21:00′e kadar Tandoğan’da bulunan store mağazamızda satışa sunulacaktır.

Bilet satışları maç günü (15 Mart 2017) saat 16:00′da sadece stadyum gişelerinde satışa sunulacaktır.

Karşılaşmayı izlemek için 19 Mayıs Stadyumu’na gelecek olan taraftarlarımızın, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı güvenlik tebdirleri nedeni ile sırt çantası, el çantası, valiz, poşet gibi hiçbir malzemenin stadyuma alınmayacağı bildirilmiş olup, taraftarlarımızın maç günü mağdur olmamaları için bu uyarıyı dikkate alması gerekmektedir.

Bilet fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, tüm taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemeye davet ediyoruz.

Bilet Fiyatları

Kale Arkası (Gecekondu) 5 TL

Kale Arkası (Saatli) 5 TL

Maraton 5 TL

Kapalı A 5 TL

Kapalı B 5 TL