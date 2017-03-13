HAFTANIN KAZANANI HALKBANK

Voleybolda, Efeler ve Vestel Venüs Sultanlar Liginde 20.hafta karşılaşmaları yapıldı.

Voleybolda, Efeler ve Vestel Venüs Sultanlar Liginde 20.hafta karşılaşmaları yapıldı.

Efeler Liginde Halkbank, şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakiplerinden Arkas Spor’u iyi bir oyundan sonra 3-1 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla adeta 6 puan kazandı ve puanını 43.31’e yükselterek lig sıralamasında 2. basamağa çıktı.

Playoff’ta avantajlı bir yerde başlamak isteyen başkentliler Efeler Ligi’nin 21.haftasında deplasmanda, 19 Mart’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Bayanlar Bursa’yı devirdi

Öte yandan bu yıl playoff oynamak isteyen Halkbank Bayan Takımı, kuvvetli rakibi Bursa Büyükşehir’i Ankara’dan puansız gönderdi. Yeşil-Beyazlı rakibini 3-1’le geçen Halkbanklı bayanlar, galibiyet sayısını 9, puanını da 29.05’e yükseltti ve 7. basamaktaki yerini korudu.

Halkbank, 21. haftada, deplasmanda lig etabını birinci sırada bitirmeyi garantileyen Vakıfbank’la karşılaşacak.

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