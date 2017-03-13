Akhisar Bel. - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 24. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Mıral Samardzıc, Olcan Adın, Bora Körk, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Serkan Çimen, Erkan Engin

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