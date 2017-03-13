AKHİSAR BEL. - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 24. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Mıral Samardzıc, Olcan Adın, Bora Körk, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Serkan Çimen, Erkan Engin
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